В Уфе гигантский тарантул оккупировал подоконник и вогнал в ужас многоэтажку, а затем сбежал

В Уфе жителей подъезда напугал огромный тарантул на подоконнике. Жильцы не на шутку перепугались и вызвали спасателей. Об этом сообщает SHOT.

Жители Уфы нашли в подъезде дома шкуру тарантула. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, "монстра" на подоконнике заметил один из жильцов дома, который сразу вызвал сотрудников МЧС. При этом мужчина остался дежурить на безопасном расстоянии. Перепугавшийся уфимец предупреждал криком соседей, которые появлялись в подъезде, чтобы они не приближались к подоконнику. Спасатели сначала проверили находку тепловизором, однако паук не показал признаков жизни. Затем на него накинули коробку и аккуратно перевернули, выяснилось, что там лежит лишь сброшенный хитиновый покров.

Сотрудникам МЧС пришлось подробно проверять чердак, подвал, мусоропровод, через которые мог сбежать обновлённый паук. Однако никаких следов его присутствия не нашли. По словам спасателей, есть вероятность, что кто-то из жильцов решил подшутить над своими соседями и специально вынес на подоконник сброшенную кожу "питомца". В настоящее время жильцы пытаются выяснить, кто из них является хозяином ядовитого питомца и возможным обладателем странного чувства юмора.