Загитова, Медведева и Туктамышева посетили "Панда-парк" в Китае

Знаменитые российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в ходе гастролей с ледовым шоу по Китаю посетили "Панда-парк" в городе Чэнду, чтобы лично покормить животных. Судя по опубликованному Медведевой видео, переодевшись в специальные комбинезоны, они сначала убрали, видимо, последствия прошлой трапезы панд.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в китайском "Панда-парке". Видео © Telegram / Evgenia Medvedeva

Уже потом девушкам дали огромные палки бамбука, которые пришлось разбить на множество тонких прутьев. Причём лично панд у них покормить не получилось: всё ограничилось наблюдением за довольными косолапыми со стороны. В свою очередь Загитова призналась, что, наблюдая за животными, поняла, кем хочет быть.

"За время, которое я провела в парке, я поняла, кем хочу быть", — написала она.

Алина Загитова в китайском "Панда-парке". Фото © Telegram / Алина Загитова