Регион

Уведомления отключены

1 февраля, 13:39

Загитова, Медведева и Туктамышева посетили "Панда-парк" в Китае

Знаменитые российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в ходе гастролей с ледовым шоу по Китаю посетили "Панда-парк" в городе Чэнду, чтобы лично покормить животных. Судя по опубликованному Медведевой видео, переодевшись в специальные комбинезоны, они сначала убрали, видимо, последствия прошлой трапезы панд.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в китайском "Панда-парке". Видео © Telegram / Evgenia Medvedeva

Уже потом девушкам дали огромные палки бамбука, которые пришлось разбить на множество тонких прутьев. Причём лично панд у них покормить не получилось: всё ограничилось наблюдением за довольными косолапыми со стороны. В свою очередь Загитова призналась, что, наблюдая за животными, поняла, кем хочет быть.

"За время, которое я провела в парке, я поняла, кем хочу быть", — написала она.

Алина Загитова в китайском "Панда-парке". Фото © Telegram / Алина Загитова

Алина Загитова в китайском "Панда-парке". Фото © Telegram / Алина Загитова

Показала характер: Панда Катюша выразила грозный протест маме Диндин, упорно пытавшейся затащить её с прогулки
Показала характер: Панда Катюша выразила грозный протест маме Диндин, упорно пытавшейся затащить её с прогулки

Ранее в Московском зоопарке поделились последними новостями о малышке-панде Катюше. Оказалось, что, пока мама Диндин спит, она во всю проявляет свой грозный нрав: катается по полу и даже кусает сотрудников.

Обложка ©

Telegram / Evgenia Medvedeva

Матвей Константинов
  • Новости
  • Алина Загитова
  • Евгения Медведева
  • Елизавета Туктамышева
  • Китай
  • Фигурное катание
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров