Учёный оценил опасность гигантского астероида, который приблизится к Земле 2 февраля

В пятницу, 2 февраля, рядом с Землёй пролетят сразу четыре астероида. Диаметр одного из них составляет около 500 метров. Лететь небесные тела будут на разных расстояниях, сообщил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Самый крупный из астероидов (2008 OS7) сблизится с Землёй в 17:40 по московскому времени. Он пролетит на расстоянии в 2,85 миллиона километров от планеты. Учёные относят его к потенциально опасным из-за больших размеров. Однако астероид не войдёт в атмосферу Земли, поэтому беспокоиться о столкновении не стоит, отмечали в Астрономическом музее Тайбэя.

"У всех четырёх различные размеры. И они будут сближаться с Землёй на разных расстояниях. Например, астероид 2024 BJ3, который был открыт буквально на днях, имеет небольшие размеры, в среднем 25 метров", — рассказал Нароенков телеканалу "Москва 24".

Этот астероид пролетит на расстоянии 860 тысяч километров от Земли. Третье небесное тело, получившее название 2024 BО3, имеет диаметр 28 метров, а четвёртое (2024 BP1) — 45 метров. По словам учёного, люди не увидят эти астероиды невооружённым взглядом. Заметить их смогут только специалисты в обсерваториях.