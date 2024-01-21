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21 января, 10:29

Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином

Bild: Жители Германии увидели ночью падение астероида, разыскиваются его обломки

Небольшой астероид сгорел в ночь на воскресенье, 21 января, в небе над Берлином. Как сообщает газета Bild, огненное небесное тело также можно было наблюдать в Лейпциге и в Праге.

Падение астероида попало на камеры видеонаблюдения. Видео © Х / MParusie

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Астероид был небольшим — всего около одного метра в диаметре, его большая часть, вероятнее всего, сгорела. Тем не менее поисковые группы уже отправились в зону вероятного падения, чтобы найти фрагменты небесного тела. Стоимость обломков может превышать несколько сотен тысяч евро. По расчётам NASA, астероид должен был упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург.

Ранее Лайф сообщал, что международная группа астрономов обнаружила в Млечном Пути загадочные объекты. Они имеют сферические очертания, и каждый — во много раз больше всей нашей Галактики.

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Кадр из видео Х / MParusie

Наталья Исакова
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