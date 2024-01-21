Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином

Небольшой астероид сгорел в ночь на воскресенье, 21 января, в небе над Берлином. Как сообщает газета Bild, огненное небесное тело также можно было наблюдать в Лейпциге и в Праге.

Падение астероида попало на камеры видеонаблюдения. Видео © Х / MParusie

Астероид был небольшим — всего около одного метра в диаметре, его большая часть, вероятнее всего, сгорела. Тем не менее поисковые группы уже отправились в зону вероятного падения, чтобы найти фрагменты небесного тела. Стоимость обломков может превышать несколько сотен тысяч евро. По расчётам NASA, астероид должен был упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург.