Учёные нашли неожиданную пользу от краткосрочного голодания

Краткосрочное голодание может поспособствовать уменьшению воспалительных процессов и снижению риска ряда хронических заболеваний. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета в Великобритании, опубликовав результаты исследования в журнале Cell Reports.

По информации специалистов, голодание повышает уровень арахидоновой кислоты (ARA) в крови, которая подавляет нежелательные воспалительные процессы, запускаемые активностью специфичных многобелковых комплексов — инфламмасом. Данные комплексы типа NLRP3 связаны с некоторыми серьёзными заболеваниями, например болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Учёные проанализировали образцы крови 21 человека, которые употребили по 500 калорий, а затем голодали в течение суток перед вторым приёмом пищи. У добровольцев увеличивался уровень арахидоновой кислоты (относится к омега-6-ненасыщенным жирным кислотам), однако, как только они начинали есть снова, показатель снижался.