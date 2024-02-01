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1 февраля, 14:46

Учёные нашли неожиданную пользу от краткосрочного голодания

Cell Reports: Голодание увеличивает уровень омега-6-ненасыщенных жирных кислот

Краткосрочное голодание может поспособствовать уменьшению воспалительных процессов и снижению риска ряда хронических заболеваний. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета в Великобритании, опубликовав результаты исследования в журнале Cell Reports.

По информации специалистов, голодание повышает уровень арахидоновой кислоты (ARA) в крови, которая подавляет нежелательные воспалительные процессы, запускаемые активностью специфичных многобелковых комплексов — инфламмасом. Данные комплексы типа NLRP3 связаны с некоторыми серьёзными заболеваниями, например болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Учёные проанализировали образцы крови 21 человека, которые употребили по 500 калорий, а затем голодали в течение суток перед вторым приёмом пищи. У добровольцев увеличивался уровень арахидоновой кислоты (относится к омега-6-ненасыщенным жирным кислотам), однако, как только они начинали есть снова, показатель снижался.

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А ранее Лайф рассказывал о пользе и вреде сухого голодания, когда человек отказывается от любой пищи и от воды, при этом к влаге вообще нельзя прикасаться. Этот метод для похудения и очищения организма возможно применять кратковременно при кожных гнойничковых заболеваниях, трофических язвах, лёгких инфекционных заболеваниях (ОРВИ), отмечают врачи.

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Дарья Нарыкова
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