Врач рассказал, какую пользу может нести сухое голодание, когда нельзя даже пить
Врач Умнов: Сухое голодание кратковременно возможно применять при ОРВИ
Сухое голодание кратковременно возможно применять при ОРВИ. Обложка © Shutterstock
Лечебное голодание — метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды. Существует так называемое жёсткое сухое голодание, когда человек отказывается от любой пищи и от воды, при этом к влаге вообще нельзя прикасаться. Есть "мягкое" сухое голодание, когда можно мыться, полоскать рот, умываться. Всё это — сильнейший стресс для организма, при котором в том числе активируется иммунная система. О пользе и вреде таких методов Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.
При сухом голодании организм начинает расходовать собственные энергетические запасы, в частности белки и жиры. Из-за этого возможно ускорение рассасывания фурункулов, уменьшение размеров спаек, атеросклеротических бляшек. Таким образом, сухое голодание возможно применять кратковременно при кожных гнойничковых заболеваниях, трофических язвах, лёгких инфекционных заболеваниях (ОРВИ).
Однако у этого метода могут быть и негативные последствия. Так, из-за дефицита поступления веществ постепенно развивается обезвоживание, которое приводит к головокружению, падению артериального давления, обморокам, нарушению сердечного ритма, нарушению работы почек вплоть до почечной недостаточности, тромбированию сосудов. Из-за дефицита веществ возможно наступление ломкости сосудов, развитие психозов.
А ранее Росстат выяснил, что в 2022 году в России зарегистрировано 419 тысяч новых случаев ожирения. За год количество людей с таким диагнозом увеличилось на 10%. Врачи предупреждают: количество случаев ожирения может увеличиться. Люди уже не испытывают проблем с поиском еды, как в древности, и тратят очень мало калорий.