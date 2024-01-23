Врач рассказал, какую пользу может нести сухое голодание, когда нельзя даже пить Врач Умнов: Сухое голодание кратковременно возможно применять при ОРВИ 23 января, 09:01 Сухое голодание кратковременно возможно применять при ОРВИ. Обложка © Shutterstock

Лечебное голодание — метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды. Существует так называемое жёсткое сухое голодание, когда человек отказывается от любой пищи и от воды, при этом к влаге вообще нельзя прикасаться. Есть "мягкое" сухое голодание, когда можно мыться, полоскать рот, умываться. Всё это — сильнейший стресс для организма, при котором в том числе активируется иммунная система. О пользе и вреде таких методов Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

При сухом голодании организм начинает расходовать собственные энергетические запасы, в частности белки и жиры. Из-за этого возможно ускорение рассасывания фурункулов, уменьшение размеров спаек, атеросклеротических бляшек. Таким образом, сухое голодание возможно применять кратковременно при кожных гнойничковых заболеваниях, трофических язвах, лёгких инфекционных заболеваниях (ОРВИ). Александр Умнов Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

Однако у этого метода могут быть и негативные последствия. Так, из-за дефицита поступления веществ постепенно развивается обезвоживание, которое приводит к головокружению, падению артериального давления, обморокам, нарушению сердечного ритма, нарушению работы почек вплоть до почечной недостаточности, тромбированию сосудов. Из-за дефицита веществ возможно наступление ломкости сосудов, развитие психозов.

А ранее Росстат выяснил, что в 2022 году в России зарегистрировано 419 тысяч новых случаев ожирения. За год количество людей с таким диагнозом увеличилось на 10%. Врачи предупреждают: количество случаев ожирения может увеличиться. Люди уже не испытывают проблем с поиском еды, как в древности, и тратят очень мало калорий.