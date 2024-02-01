СМИ узнали о тайном предупреждении Китая Украине

Отношения между Китаем и Украиной могут испортиться из-за внесения Киевом компаний из КНР в список "спонсоров войны". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинские источники. По их данным, посол Китая в Незалежной Фань Сяньжун передал такое послание на встрече с высокопоставленными официальными лицами Украины в январе.

"Посол заявил, что всё это (ситуация с внесением в список) может оказать негативное влияние на наши отношения", — отметил один из инсайдеров.

В настоящее время в списке "международных спонсоров терроризма" числятся 48 компаний, при этом 14 из них представляют КНР.