СМИ узнали о тайном предупреждении Китая Украине
Reuters: Пекин предостерёг Киев от признания компаний из КНР "спонсорами войны"
Отношения между Китаем и Украиной могут испортиться из-за внесения Киевом компаний из КНР в список "спонсоров войны". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинские источники. По их данным, посол Китая в Незалежной Фань Сяньжун передал такое послание на встрече с высокопоставленными официальными лицами Украины в январе.
"Посол заявил, что всё это (ситуация с внесением в список) может оказать негативное влияние на наши отношения", — отметил один из инсайдеров.
В настоящее время в списке "международных спонсоров терроризма" числятся 48 компаний, при этом 14 из них представляют КНР.
Ранее Лайф рассказывал, что Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией. Речь идёт о предприятиях CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.
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