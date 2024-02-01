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1 февраля, 14:56

"Расстался тут же": Лоза в 70-летний юбилей раскрыл, когда резко изменил жизнь

Лоза: 29 лет назад бросил курить, а для баланса в весе начал соблюдать посты

Певец Юрий Лоза в четверг, 1 февраля, отмечает 70-й день рождения. По случаю юбилея артист поделился, как однажды сильно изменил свою жизнь — бросил курить и начал соблюдать православные посты. Такого режима Лоза придерживается уже почти 30 лет.

"Я всё-таки главным считаю работу и свою работоспособность. Поэтому когда я на 41-м году жизни понял, что мне мешает курение, то тут же расстался с сигаретой. Поняв, что надо каким-то образом нормализовать вес, начал соблюдать православные посты", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Лоза подчеркнул, что почти не употребляет алкоголь, ведь это мешает работе. Кроме того, музыкант старается не нервничать и всегда сохранять хорошее настроение. При этом его коллеги порой сами создают себе поводы для переживаний, изменяя близким, отметил артист.

"Хочется спросить: "Ребята, зачем это вам?" Все эти разводы, делёж имущества — это же бешеная нагрузка на организм, на нервную систему. Живите спокойно, любите своих жен и детей!" — призвал юбиляр.

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Ранее Лоза заявил, что был бы не против выступить с вокалистом Shaman (Ярослав Дронов) на одной сцене. Так музыкант прокомментировал слухи о том, что российские артисты якобы отказываются от совместных выступлений с Дроновым.

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ТАСС / Евгений Стукалин

Никита Осипов
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