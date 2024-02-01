В Москве арестовали хакера по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ
Москвич арестован за атаки на объекты критической информационной инфраструктуры
В Москве задержали математика Артёма Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, суд уже поместил хакера под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 274.1 ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России") УК РФ. Свою вину Хорошилов признал, на время следствия он будет содержаться в СИЗО "Лефортово".
"В ходе проведения следственных действий Хорошилов заявил, что вину в инкриминируемом преступлении признаёт и готов сотрудничать со следствием", — сказал осведомлённый источник ТАСС.
Ранее Лайф писал, что жителя Новосибирской области заподозрили в попытке взлома правительственного информационного ресурса. В отношении 21-летнего молодого человека уже возбуждено уголовное дело. Если вину хакера докажут, то его ждёт до четырёх лет тюремного заключения и штраф в размере 200 тысяч рублей.
Shutterstock