Синоптик пообещал петербуржцам температурные качели в феврале
Синоптик Колесов: В Петербурге в феврале будет чередование тепла и холода
В Петербурге февраль окажется весьма переменчивым в плане температуры воздуха. Что ожидать жителям и гостям Северной столицы в плане погоды, рассказал начальник Гидрометцентра города Александр Колесов.
"Февраль не будет отличаться от января в плане смены погоды. Аномалия температуры воздуха будет положительная. Сейчас температура достигла минимума нормы. Это минус 5–6 градусов в Петербурге. Она в начале февраля постоит несколько дней, а потом начнёт постепенно повышаться", — подчеркнул Колесов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Метеоролог добавил, что в феврале температурная аномалия превысит норму на 0,5–1 градус.
Синоптик отметил, что в течение февраля будут чередоваться циклоны и антициклоны. Начало месяца прогнозируется морозным, а в выходные, 2-го и 3-го, ожидается небольшая оттепель. На следующей неделе температура понизится, ночью — до минус 11–16 градусов, днём — до минус 5–10.
На следующих выходных будет гораздо теплее, пообещал Колесов. При этом эксперт предупредил, что петербуржцев ждут осадки в виде мокрого снега. При оттепели также могут наблюдаться дождь и усиление ветра.
А ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что февраль начнётся в Москве с очень тёплой погоды, однако ждать весны жителям столицы не стоит раньше апреля. Метеоролог призвал москвичей и гостей столицы не быть наивными с приходом плюсовой температуры.
ТАСС / Валентин Егоршин