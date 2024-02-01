Синоптик пообещал петербуржцам температурные качели в феврале

В Петербурге февраль окажется весьма переменчивым в плане температуры воздуха. Что ожидать жителям и гостям Северной столицы в плане погоды, рассказал начальник Гидрометцентра города Александр Колесов.

"Февраль не будет отличаться от января в плане смены погоды. Аномалия температуры воздуха будет положительная. Сейчас температура достигла минимума нормы. Это минус 5–6 градусов в Петербурге. Она в начале февраля постоит несколько дней, а потом начнёт постепенно повышаться", — подчеркнул Колесов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Метеоролог добавил, что в феврале температурная аномалия превысит норму на 0,5–1 градус.

Синоптик отметил, что в течение февраля будут чередоваться циклоны и антициклоны. Начало месяца прогнозируется морозным, а в выходные, 2-го и 3-го, ожидается небольшая оттепель. На следующей неделе температура понизится, ночью — до минус 11–16 градусов, днём — до минус 5–10.

На следующих выходных будет гораздо теплее, пообещал Колесов. При этом эксперт предупредил, что петербуржцев ждут осадки в виде мокрого снега. При оттепели также могут наблюдаться дождь и усиление ветра.