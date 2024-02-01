Путин: Человечеству никуда не деться от нефти и газа в ближайшие десятилетия
Чего бы не говорили про углеводороды, человечеству никуда не деться от нефти и газа в ближайшие десятилетия, и это "медицинский факт", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чего бы не говорили про углеводороды... но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться", — сказал Путин на открытии современных кампусов в регионах РФ.
При этом глава государства согласился, что нужно развивать альтернативные виды энергии, мы Россия этим занимается и продолжит заниматься.
Ранее президент уже заявлял, что альтернативы нефти и газу в мире в обозримой перспективе не будет. Как отметил президент РФ, согласно прогнозам, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 миллиарда, а спрос на энергию увеличится на 22%, причём прежде всего в наименее развитых государствах.
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