Путин: Человечеству никуда не деться от нефти и газа в ближайшие десятилетия

Чего бы не говорили про углеводороды, человечеству никуда не деться от нефти и газа в ближайшие десятилетия, и это "медицинский факт", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чего бы не говорили про углеводороды... но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться", — сказал Путин на открытии современных кампусов в регионах РФ.

При этом глава государства согласился, что нужно развивать альтернативные виды энергии, мы Россия этим занимается и продолжит заниматься.