Путин попросил Собянина "не жадничать" территорий для крупных учебных учреждений
Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина не "жадничать" прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как МГТУ имени Н.Э. Баумана. Соответствующее заявление прозвучало на церемонии открытия объектов современных кампусов в регионах России,
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Сергей Семенович, вам спасибо большое. Мы вот сейчас только что разговаривали с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным, вице-премьером РФ], конечно, очень важно, в Москве сложно очень сделать, но тем не менее у вас тоже получается. Не жадничайте там, имея ввиду прилегающие территории, это очень важно, потому что для развития нужно для таких крупных заведений", — указал Путин.
Глава государства заверил, что всем, кто пойдёт учиться в Бауманку, понравится развитие учреждения. По его словам, студенты смогут наилучшим образом воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет новая инфраструктура.
Ранее Лайф рассказывал, что на федеральной территории "Сириус" в Сочи возводятся концертный зал-трансформер и студенческий кампус мирового уровня, а также разрабатывается новая модель образования. В этом году в "Сириусе" пройдут Всемирный фестиваль молодёжи, первый климатический саммит БРИКС и Национальный молодёжный фестиваль студенческих спортивных лиг.
ТАСС / Валерий Шарифулин