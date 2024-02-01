Путин попросил Собянина "не жадничать" территорий для крупных учебных учреждений

"Сергей Семенович, вам спасибо большое. Мы вот сейчас только что разговаривали с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным, вице-премьером РФ], конечно, очень важно, в Москве сложно очень сделать, но тем не менее у вас тоже получается. Не жадничайте там, имея ввиду прилегающие территории, это очень важно, потому что для развития нужно для таких крупных заведений", — указал Путин.