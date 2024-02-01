Украинских депутатов уличили в массовой закупке авто и недвижимости во время СВО
ЭП: Каждый третий депутат Рады купил авто или недвижимость за первый год СВО
Каждый третий депутат Верховной Рады купил авто или недвижимость за первый год с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда".
По информации издания, во время боевых действий чиновники приобрели 134 новых транспортных средства, а также 260 объектов недвижимости. Наибольшая доля приобретений оказалась у членов партии власти "Слуга народа" и депутатов из бизнес-группы "Доверие". Вместе с этим уточняется, что большинство имущества находится в аренде или "другом праве пользования". В случае автомобилей речь идёт об использовании транспорта родственниками или друзьями.
А ранее Лайф рассказывал, что бывшего замглавы Минобороны (МО) Украины и ещё двух экс-чиновников ведомства обвинили в растрате имущества на сумму 948 миллионов гривен (почти 25 миллионов долларов). Коррупционное преступление было совершено при закупке бронежилетов для ВСУ.
Getty Images / Ukrainian Presidency