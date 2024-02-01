Житель Ямала одолжил знакомой 400 тысяч рублей, а вернул миллион. Но через 17 лет

Житель Салехарда дал в долг 400 тысяч рублей, а смог вернуть миллион. Правда, получилось это далеко не сразу, а через целых 17 лет.

"[Заявитель] обратился в суд с иском к [ответчику] о взыскании задолженности по договору займа. В обоснование требований иска истец указал, что 12.06.2006 между ним и ответчиком заключён договор займа в простой письменной форме путём написания расписки, по условиям которого истец передал [ответчику] в долг денежные средства в сумме 400 тысяч рублей. <…> В указанный срок ответчик долг не вернул", — приводит Ura.ru сообщение Салехардского горсуда.

За 17 лет вместе с процентами при ежемесячной ставке 5% сумма задолженности составила целых 48 миллионов рублей. Тем не менее истец добровольно снизил размер задолженности до 600 тысяч рублей. В итоге с ответчицы взыскали один миллион рублей и госпошлину в размере 13 тысяч рублей.