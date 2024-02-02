Россиянам раскрыли, грешное ли дело — ставить свечи себе за здравие, а врагу — за упокой

Отношение к церковным свечам не должно носить каких-то магических значений, купленная свеча — это вовсе не ритуальный атрибут, прежде всего, — это жертва Господу Богу. Об этом в беседе с Лайфом рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

По его словам, о том, что свеча является всего лишь нашей посильной жертвой, некоторые прихожане, к сожалению, забывают. В частности, многие воспринимают её как некий расходный материал, когда просят о здравии. Однако есть и те, кто ставит свечку за упокой своего врага. Делать этого, как подчеркнул собеседник Лайфа, категорически нельзя.

Мы должны молиться о живых, как о живых, и о мёртвых, как о мёртвых. Поэтому если речь идёт о том, чтобы поставить свечу об упокоении нашего врага — это уже магизм. Такое категорически недопустимо. Как раз наоборот — за врагов мы должны молиться, потому что Господь сказал: "Любите врагов ваших". Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Как отметил Постернак, молиться необходимо о вразумлении и здравии недругов, а также просить Господа помочь исправить ситуацию, которая, как вам кажется, сложилась несправедливо. Что касается молитвы о себе, то в первую очередь она призвана к покаянию в собственных грехах. Путь исправления всячески приветствуется и, конечно же, благословляется в церкви, резюмировал иерей.