Лишившийся руки на СВО челябинский боец поступил в вуз, чтобы "ковать победу в тылу"

Доброволец специальной военной операции, 41-летний отец пятерых детей Андрей Кузовлёв приехал в родной Челябинск после потери руки на фронте, однако планирует делать всё ради победы России. Для этого он поступил в вуз, чтобы в дальнейшем помогать стране в тылу, пишет SHOT.

41-летний отец пятерых детей Андрей Кузовлёв, потерявший руку на фронте, поступил в Южно-Уральский госуниверситет, выбрав специальность "Правовое обеспечение государственной и национальной безопасности". Обложка © t.me / SHOT

Кузовлёв — потомственный казак, кавалер двух орденов Мужества. По его словам, для его семьи защита Родины — священный долг. В одном из боёв он потерял руку, из-за чего не смог в дальнейшем остаться в Вооружённых силах.

Несмотря на тяжёлое ранение, боец решил продолжить помогать Родине, но уже в тылу, трудясь на государственной службе. Ему как участнику СВО помогли подготовиться и поступить в Южно-Уральский госуниверситет на специальность "Правовое обеспечение государственной и национальной безопасности". Кстати, ЕГЭ по истории Андрей сдал на 92 балла.

Также сегодня Андрей как волонтёр налаживает производство дронов, которые могли бы помочь тем, кто сейчас находится на передовой.

"В связи с третьим ранением стало понятно, что я не годен к строевой. Посчитал, что самое правильное — найти своё применение в структурах управления. Пришло решение поступать в вуз. Победа всегда куётся в тылу. Хотелось бы влиять на будущее страны. Я работаю на победу", — рассказал Кузовлёв.