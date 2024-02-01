Повышенный метеоризм назван симптомом смертельно опасной болезни
Врач Кашух: Повышенное газообразование может указывать на наличие рака
Повышенное газообразование в кишечнике может сигнализировать о существенных нарушениях в работе организма. В частности, такая деликатная проблема порой говорит о серьёзных заболеваниях ЖКТ.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с газетой "Известия" объяснила, что метеоризм и другие подобные расстройства кишечника вроде нарушения стула и болей в животе могут демонстрировать возможное наличие онкологических процессов в организме.
Как заявила Кашух, метеоризм может также быть симптомом кишечных инфекций и воспалительных заболеваний. Вместе с тем повышенное газообразование — обычное явление для пожилых людей и беременных женщин во втором и третьем триместрах.
"Если вас часто беспокоит вздутие живота и повышенное газообразование, нужно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Врач уточнит жалобы и обстоятельства жизни, проведёт осмотр и назначит исследования, которые помогут установить диагноз", — посоветовала врач.
Ранее врач-терапевт рассказала, что на высоте во время полёта меняется работа ЖКТ, слюнных желёз, дыхание. Поэтому перегружать организм едой перед рейсом не стоит, чтобы не вызвать метеоризм. Что именно можно есть перед полётом, читайте в материале Лайфа.
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