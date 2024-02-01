Повышенный метеоризм назван симптомом смертельно опасной болезни

Повышенное газообразование в кишечнике может сигнализировать о существенных нарушениях в работе организма. В частности, такая деликатная проблема порой говорит о серьёзных заболеваниях ЖКТ.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с газетой "Известия" объяснила, что метеоризм и другие подобные расстройства кишечника вроде нарушения стула и болей в животе могут демонстрировать возможное наличие онкологических процессов в организме.

Как заявила Кашух, метеоризм может также быть симптомом кишечных инфекций и воспалительных заболеваний. Вместе с тем повышенное газообразование — обычное явление для пожилых людей и беременных женщин во втором и третьем триместрах.

"Если вас часто беспокоит вздутие живота и повышенное газообразование, нужно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Врач уточнит жалобы и обстоятельства жизни, проведёт осмотр и назначит исследования, которые помогут установить диагноз", — посоветовала врач.