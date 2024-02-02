Неизвестные взяли в заложники работников завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула

На заводе, расположенном в пригороде Стамбула, двое неизвестных захватили в заложники семь человек. Как передаёт газета Cumhuriyet, один из злоумышленников был сотрудником этого предприятия.

"Заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу", — говорится в материале.

Изначально сообщалось, что на завод Procter & Gamble напал один вооружённый мужчина. Помимо того, в статье утверждается, что злоумышленники, среди которых бывший сотрудник завода Ибрагим Й., сделали это в знак протеста против событий в секторе Газа.

Стоит отметить, что у одного из заложников был день рождения. Устроившие захват мужчины разрешили своим жертвам отметить праздник, так как к нему было уже всё готово.