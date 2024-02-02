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1 февраля, 21:47

Неизвестные взяли в заложники работников завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула

Cumhuriyet: На заводе в пригороде Стамбула вооружённые люди захватили заложников

На заводе, расположенном в пригороде Стамбула, двое неизвестных захватили в заложники семь человек. Как передаёт газета Cumhuriyet, один из злоумышленников был сотрудником этого предприятия.

"Заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу", — говорится в материале.

Изначально сообщалось, что на завод Procter & Gamble напал один вооружённый мужчина. Помимо того, в статье утверждается, что злоумышленники, среди которых бывший сотрудник завода Ибрагим Й., сделали это в знак протеста против событий в секторе Газа.

Стоит отметить, что у одного из заложников был день рождения. Устроившие захват мужчины разрешили своим жертвам отметить праздник, так как к нему было уже всё готово.

На церковь в Стамбуле напали выходцы из Таджикистана ячейки "Хорасан"*
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Ранее Лайф сообщал о другом серьёзном происшествии, случившемся недавно в Стамбуле. Там неизвестные напали на католическую церковь, в результате чего погиб один человек.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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