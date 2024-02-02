МВД РФ объявило в розыск участницу ФБК* Анну Бирюкову***
Участница ФБК* Анна Бирюкова***. Обложка © Х / anna biryukova
Участницу созданного Алексеем Навальным** запрещённого в России ФБК* иноагента Анну Бирюкову*** объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.
"Анна Бирюкова***, 20.4.1991. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", — говорится в картотеке.
Напомним, что 29 января этого года Басманный суд Москвы заочно арестовал четырёх участников ФБК*. Среди них — Мария Певчих***, Дмитрий Низовцев***, Анна Бирюкова*** и пресс-секретарь Навального** Кира Ярмыш***
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.