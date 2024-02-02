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1 февраля, 22:55

МВД РФ объявило в розыск участницу ФБК* Анну Бирюкову***

Участница ФБК* Анна Бирюкова***. Обложка © Х / anna biryukova

Участница ФБК* Анна Бирюкова***. Обложка © Х / anna biryukova

Участницу созданного Алексеем Навальным** запрещённого в России ФБК* иноагента Анну Бирюкову*** объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.

"Анна Бирюкова***, 20.4.1991. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", — говорится в картотеке.

МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**
МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

Напомним, что 29 января этого года Басманный суд Москвы заочно арестовал четырёх участников ФБК*. Среди них — Мария Певчих***, Дмитрий Низовцев***, Анна Бирюкова*** и пресс-секретарь Навального** Кира Ярмыш***

* Экстремистская организация, запрещена в России.

** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

*** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Алексей Соловьёв
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