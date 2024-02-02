Теплота внутри отношений: Психолог оценила шансы Снигирь и Цыганова на долгий брак

Брак актёров Евгения Цыганова и Юлии Снигирь может быть долгим и крепким, ведь пара довольно нежно ведёт себя на публике и тепло отзывается друг о друге. Об этом в беседе с порталом "Страсти" рассказала психолог Екатерина Корендясева.

Об отношениях Снигирь и Цыганова стало известно в 2015 году: ради Юлии Евгений ушёл от избранницы — актрисы Ирины Леоновой, которая на тот момент ждала их седьмого совместного ребёнка. Как считает психолог, чтобы уйти от женщины с семью детьми, нужно иметь определённый внутренний стержень, особенно если ты — публичная личность.

По словам эксперта, актёру в той ситуации важно было остаться отцом, сохранив родительские обязательства. При этом, судя по всему, Евгений тогда испытал сильные чувства к Юлии, не утихающие по сей день. Как считает Корендясева, пара выглядит гармоничной в шоу-бизнесе, на общих фото они прижимаются друг к другу, что говорит о теплоте внутри отношений.

В одном из интервью Снигирь призналась, что благодаря Цыганову перестала выполнять мужскую работу, стала более мягкой и женственной. По мнению психолога, если рядом с партнёром раскрываются наши мягкие, ранимые грани, это говорит о высоком уровне доверия. И у этой пары есть шанс сохранить любовь на долгие годы.

"Счастье в долгосрочных отношениях зависит от многих факторов. Если пара готова вкладывать ресурсы друг в друга, поддерживать и быть рядом, то это хорошая база для долгосрочного счастья. Судя по тому, как супруги отзываются друг о друге, как они проявляются на публике, их отношения имеют все шансы на долгие совместные годы", — пояснила Корендясева.