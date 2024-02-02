"Мать может быть кошёлкой": Милонов призвал учитывать мнение детей при разводе родителей
Депутат Госдумы Милонов: Мнение ребёнка при разводе родителей нужно учитывать
При разводе родителей важно учитывать мнение ребёнка во избежание скандальных ситуаций в будущем. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, не всегда стоит оставлять ребёнка с матерью, "ведь она может быть кошёлкой". Он вспомнил о случае из его депутатской практики, когда суд постановил отправить ребёнка к матери в Австралию. При этом женщина была представительницей ЛГБТ*, которая заключила брак с избранницей. Малыш хотел остаться с папой в Санкт-Петербурге, однако суд вынес иное решение.
"Ребёнок рыдал, ребёнок страдал, говорил, что не хочет туда ехать, но суд сказал, что ему нужно с мамой жить. Во избежание таких случаев и нужно спрашивать ребёнка", — вспомнил Милонов.
Напомним, что в Госдуме ранее выступили за изменение статьи 57 Семейного кодекса РФ, уточнив понятие "интересы ребёнка". Депутаты считают, что нужно исключить пункт, обязывающий учитывать мнение ребёнка, достигшего десятилетнего возраста.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.
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