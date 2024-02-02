"Мать может быть кошёлкой": Милонов призвал учитывать мнение детей при разводе родителей

По его словам, не всегда стоит оставлять ребёнка с матерью, "ведь она может быть кошёлкой". Он вспомнил о случае из его депутатской практики, когда суд постановил отправить ребёнка к матери в Австралию. При этом женщина была представительницей ЛГБТ*, которая заключила брак с избранницей. Малыш хотел остаться с папой в Санкт-Петербурге, однако суд вынес иное решение.