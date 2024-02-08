День российской науки, День зимней рыбалки, Фёдор-поминальник: праздники и приметы 8 февраля Сегодня, 8 февраля 2024 года, в России свой праздник, причём юбилейный, отмечают все имеющие отношение к науке. Также на эту дату приходится профессиональный день представителей важной военной специальности. А по народному календарю это день общения с душами умерших. 7 февраля, 21:01 8 февраля отмечается День российской науки. Обложка © Shutterstock

День российской науки

8 февраля в России отмечается праздник академиков, учёных, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь исследованиям, — День российской науки. Несколько фактов о нём. Это официальный российский праздник.

Установлен указом президента РФ от 7 июня 1999 года.

Отмечается ежегодно 8 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания Российской академии наук.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Знаменательное событие, к которому приурочен сегодняшний День российской науки, произошло 300 лет назад: 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената была основана Российская академия наук. Воссоздана она была указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России. А праздник, посвящённый исторической дате, был официально утверждён в 1999 году, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".

Учёные Российской академии наук за время её существования оказали огромное влияние на историю не только своей страны, но и всего человечества. Достаточно вспомнить такие имена, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Пётр Капица, Игорь Курчатов, Сергей Королёв, Андрей Сахаров и многие другие. Труды исследователей воплотились в изобретениях, открытиях в разных областях: химии, физике, медицине, астрономии и так далее.

Наука и в наше время является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, образования и социальной сферы. От достижений учёных напрямую зависит качество жизни миллионов людей.

В свой профессиональный праздник исследователи принимают поздравления от руководства страны. Научные учреждения проводят выставки, дни открытых дверей, праздничные мероприятия.

День военного топографа

8 февраля отмечается День военного топографа. Фото © Z.mil

8 февраля в России отмечается праздник, посвящённый военным специалистам, без знаний и умений которых было бы невозможно планировать и проводить манёвры войск: на эту дату приходится День военного топографа. Рассказываем о нём. Это официальный российский ведомственный профессиональный праздник.

Учреждён приказом министра обороны РФ в 2003 году.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 8 февраля.

Приурочен к дате утверждения Положения для военного топографического дела в 1812 году.

Нерабочим не является, если не приходится на выходной.

Военные топографы — это специалисты, которые изучают местность, проводят полевые измерения, чтобы обеспечить боевую деятельность войск. Говоря простым языком, они составляют карты, на основании которых потом войска передвигаются, располагаются, идут в бой.

Официальное начало такому делу в России было положено (27 января) 8 февраля 1812 года, когда при Александре I было утверждено Положение для военного топографического дела, было основано Военно-топографическое депо. В наши дни это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ — Топографическая служба ВС России. Её деятельность всегда была секретной, ведь подготовка к любым передвижениям войск начинается с карты. Добыть точные геодезические данные противника всегда было задачей для разведчиков. Иногда полученные сведения оказывали решающее значение в битве.

Топографическая служба ВС России — одна из тех, методы которой меняются постоянно по мере развития современной техники. На помощь приходят спутники, лазерные и другие современные приборы. Вместе с тем никакая техника не способна заменить опыт и знания человека, и сегодня военные топографы принимают поздравления и слова благодарности за свою службу. Многие из них находятся на боевом посту в зоне специальной военной операции.

День зимней рыбалки

8 февраля отмечается День зимней рыбалки. Фото © Shutterstock

На 8 февраля в России приходится также праздник любителей особой романтики — День зимней рыбалки. Вот что о нём известно. Это неофициальный российский праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 8 февраля.

К нему обычно приурочены соревнования по подлёдной ловле рыбы.

Кто придумал в России такой праздник, как День зимней рыбалки, и почему решил, что отмечать его нужно именно 8 февраля, уже не ясно. Впрочем, время подобрано хорошо. Трескучие январские морозы уже позади, а лёд на большей части России ещё достаточно крепок, чтобы испытать удачу с удочкой.

Многие мужчины в нашей стране любят проводить время за зимней рыбалкой. С одной стороны, это занятие даёт возможность отдохнуть на природе, зарядиться позитивными эмоциями, а с другой — оно несёт спортивный интерес, азарт. Вот и к своему "профессиональному" празднику любители зимней рыбалки устраивают обычно соревнования по объёму улова.

Каждый рыбак применяет свою технику, предпочитая ловлю на мормышку или жерлицу, донку или балансир. В этом деле не бывает мелочей: важно подобрать удочку, хлыстик, кивок, леску подходящей толщины. И конечно же, нужно непременно подготовить очень тёплую одежду, ведь придётся сидеть несколько часов на холоде.

Есть мнение, что самая успешная зимняя рыбалка наступает на пятый-седьмой день после стабильных заморозков. Связано это и с вопросом безопасности: нужно, чтобы лёд был достаточно толстым, чтобы удержать рыбаков. Важно, чтобы за любимым делом рыбаки помнили о правилах. С приближением весны количество мест, где можно удить рыбу, всё более ограничено. Так, считается, что светлый однотонный лёд говорит о том, что рыбачить можно, а вот потемневший, с оставленными ранее следами лучше обойти стороной. В любом случае выходить на поверхность водоёма лучше в спасательном жилете.

День риелтора

8 февраля отмечается День риелтора. Фото © Shutterstock

8 февраля в России отмечается праздник тех, кто знает всё о недвижимости, — День риелтора. Вот несколько фактов о нём. Это российский профессиональный праздник.

Отмечается дважды в году — 8 февраля и в третью субботу декабря.

Официально не утверждён.

Риелтор — это специалист, который занимается рынком недвижимости: ищет клиентов на покупку, съём, сдачу в аренду такого имущества, подготавливает и проводит сделки, консультирует. Работа эта важная и нужная. Операции с недвижимостью, как правило, предполагают большие суммы денег, не каждый может самостоятельно разобраться во всех требованиях и особенностях сделок. Тут и приходят на помощь риелторы. Для нашей страны эта профессия сравнительно новая, ведь первые риелторские конторы начали появляться после развала СССР, в 90-х годах прошлого века.

Так сложилось, что в России у риелторов два праздника. Один отмечается в декабре, другой — в феврале. Считается, что впервые День риелтора представители этой сферы в нашей стране отпраздновали в третью субботу зимы в 1996 году. Инициатором выступила Московская профессиональная гильдия. Целью праздника было отметить вклад риелторов в формирование цивилизованного рынка недвижимости в стране, и традиция прижилась.

А затем, уже в 2008 году, Национальный совет Российской гильдии риелторов предложил отмечать профессиональный праздник в другую дату — 8 февраля. Оба праздника не являются официальными, однако имеют важное значение для всех специалистов, работающих в сфере операций с недвижимостью.

Перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского

Русская православная церковь в феврале чтит память преподобного Феодора Студита: на 8 февраля приходится празднование перенесения его мощей из Херсонеса в Константинополь, где он родился. Жил преподобный в VIII–IX веках. Получил хорошее образование, после чего ушёл в иноки. В борьбе за истинное учение ему приходилось руководить монастырём, подвергаться гонениям, пребывать в ссылке и даже переносить пытки. После долгих испытаний Феодор удалился в уединённое место, на мыс Акрит, близ Никомидии, и там вместе с несколькими учениками жил при церкви святого Трифона до смерти своей в 826 году. Согласно преданию, праведная жизнь святого была прославлена по смерти многими чудесами у его гроба. В 845 году мощи преподобного Феодора были перенесены в Студийский монастырь Константинополя.

Приметы 8 февраля

Фёдор-поминальник

На Руси эту дату называли Фёдоров день, или Фёдор-поминальник. Считалось, что души умерших родственников возвращаются в места своей жизни. Было принято устраивать поминальный стол и ходить на кладбище. На столе были поминальные кутьи, а также блюда из гороха, чтобы была физическая сила и достаток. С целью защиты от нечистых сил следовало надевать только чистую одежду, думать о хорошем и добром. В народе верили, что на Фёдора-поминальника нельзя ночевать одному: злые духи придут пугать. А ещё нельзя было в этот день открывать окна: души могут залететь и остаться в доме. Под запретом была уборка: можно вымести из жилища всю удачу.

Погодные приметы 8 февраля

Ясная и безветренная погода — весна будет ранней и тёплой.

Синицы с утра расщебетались — к морозам.

Вечером ясное небо и много звёзд — к хорошему урожаю.

Бледная луна — к снегопаду.

Именины 8 февраля

8 февраля именины может отмечать российская актриса Мария Куликова. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

8 февраля именины могут отмечать: Аркадий

Давид

Иван

Иосиф

Мария

Пётр

Семён

Фёдор.

Авторы Вадим Андреев