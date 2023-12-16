Купить или продать: Отмечаем Всемирный день риелтора Есть профессии, представителям которых посчастливилось отмечать свой профессиональный праздник дважды в год. К ним относятся риелторы — специалисты, занимающиеся сделками с недвижимостью. Почему так получилось, рассказываем в этой статье. 15 декабря, 21:01 Ежегодно в третью субботу декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник — День риелтора. Фото © Freepik

Когда дело доходит до покупки, продажи, обмена или аренды недвижимости, работа со специалистом в этой области может дать множество преимуществ. Риелторы обладают обширными знаниями местного рынка недвижимости, включая текущие тенденции, цены и юридические требования. Они могут дать ценные рекомендации на протяжении всего процесса сделки, помогая клиенту принимать обоснованные решения и избегать дорогостоящих ошибок.

Какого числа отмечают День риелтора

В 90-е годы, когда частная собственность получила признание в России, стали появляться первые риелторские фирмы. С началом приватизации активизировался рынок недвижимости. В то же время появились и первые нелегальные риелторы. Работать в этой области тогда было трудно и небезопасно. Поначалу не было никаких общих правил для оформления документов и совершения сделок, не было единой системы расчётов, что давало возможность "чёрным риелторам", жуликам зарабатывать большие, но грязные деньги.

Зачем нужен риелтор, когда можно продать квартиру самостоятельно? Почему квартиры покупают только осенью и зимой? И какой дом трудно продать? Интервью с риелтором Миланой Левченко. Видео © YouTube / UTV / "10 минут, чтобы узнать о профессии риелтор"

В те же годы начали создаваться первые гильдии риелторов России, которые регулировали работу легальных специалистов и снижали уровень мошенничества. В каждом регионе была своя гильдия, в которую входили специалисты по работе с недвижимостью. С 1996 года они должны были иметь лицензию на свою работу. Тогда же Московская ассоциация риелторов предложила отмечать в третью субботу зимы профессиональный праздник — День риелтора. Поначалу мероприятие проводили только в столице для пиара и привлечения внимания к работе агентов по недвижимости. Однако событие стало пользоваться популярностью и праздновать День риелтора начали представители профессии по всей стране.

С тех пор праздник — День риелтора — отмечают в России в третью субботу первого зимнего месяца. В 2023 году эта дата выпадает на 16 декабря.

А в 2008 году была учреждена ещё одна дата, на этот раз фиксированная — 8 февраля. И теперь представители профессии могут отмечать свой профессиональный праздник два раза в году. Праздники 16 декабря и 8 февраля не являются официальными, однако имеют важное значение для всех специалистов, работающих в сфере операций с недвижимостью.

Кто такой риелтор и чем он занимается

Риелтор (от англ. realtor) — это профессионал в сфере недвижимости, который занимается посредничеством при купле-продаже, аренде или обмене недвижимости. Он представляет интересы клиентов в сделках с недвижимостью, помогает им найти подходящие объекты, проводит оценку рыночной стоимости, а также оказывает консультационные услуги по вопросам недвижимости.

Риелтор выполняет широкий спектр обязанностей, включая поиск недвижимости в соответствии с требованиями клиента, проведение просмотров объектов, оценку и анализ рыночной стоимости, участие в переговорах между сторонами сделки, подготовку документации, консультирование клиентов по вопросам юридических и финансовых аспектов сделок.

Сталинский дом на Тверской у Кремля, цены, история, планировка. Обзор квартиры от риелтора Константина Муравьёва. Видео © YouTube / Константин Муравьев. Риелтор

Риелторы, как правило, имеют доступ к широкому спектру объектов недвижимости, включая те, которые трудно найти в открытых источниках. Они могут помочь выбрать оптимальный вариант, который соответствует потребностям клиента по бюджету, помочь договориться о наилучшей возможной цене.

Операции с недвижимостью — трудоёмкий и напряжённый процесс. Агент по недвижимости берёт на себя многие обязанности, такие как показ недвижимости, обработка документов и координация проверок, что позволяет клиенту сэкономить много сил и времени. Они знают рынок и могут определить сильные и слабые стороны объекта недвижимости, что позволяет эффективно вести переговоры от имени клиента.

В процессе проведения сделки риелтор не только подбирает оптимальный вариант недвижимости, но и отвечает за грамотное юридическое оформление, в том числе заключение договора купли-продажи, акта приёма-передачи объекта, а также решение сложных ситуаций, в которых участвуют дети, инвалиды, разведённые и т.д.

Хороший риелтор должен обладать обширными знаниями в области недвижимости, иметь навыки продаж и переговоров, быть внимательным к деталям, уметь эффективно использовать ресурсы для поиска объектов недвижимости и иметь хорошее понимание юридических и финансовых аспектов сделок. В этом случае работа с агентом по недвижимости может предоставить клиенту множество преимуществ при покупке, продаже или аренде недвижимости. Риелторы делятся с клиентами своими экспертными знаниями и рекомендациями, предоставляют доступ к более широкому рынку, своим сетям и связям, используют навыки ведения переговоров для оптимального проведения сделки.

Интересные факты о профессии

В орфографических словарях зафиксированы два варианта написания этой профессии "риелтор" и "риэлтер". "Риэлтор" — точно неверно. В русском орфографическом словаре РАН указывается написание "риелтор". Фото © Freepik

Термины "риелтор", "маклер", "брокер" и "агент по недвижимости" равнозначны. Официально специальности риелтор не существует. Для того чтобы работать риелтором, не требуется специального высшего образования. Обучение можно пройти на специализированных курсах при некоторых вузах или в учебных центрах при агентствах недвижимости. Риелторы обычно работают на комиссионной основе, зарабатывая процент от продажной цены недвижимости. Как правило, агентство по недвижимости забирает три процента от стоимости проданного жилья. 50 процентов от этой суммы получает агент по недвижимости. Впрочем, всё зависит от ситуации. Агентская комиссия может достигать и 20%. Комиссия с обычных стандартных квартир экономкласса меньше, чем неликвидных или элитных объектов, которые сложнее продать. По статистике, около 80% риелторов — женщины. Считается, что они обладают природным обаянием, лучшими коммуникативными способностями, могут поддерживать долгий и дружеский контакт с клиентом. Они отличные психологи, стрессоустойчивы и, как правило, согласны на ненормированный рабочий день. У риелторов есть свой профессиональный сленг. Вот несколько примеров. "Висяк" — квартира, которая из-за её качеств или претензий хозяев будет очень долго продаваться или сдаваться в аренду.

"Генералка" — нотариально заверенная доверенность на все виды операций с недвижимостью доверителя.

"Замануха" — размещённая в рекламе выдуманная квартира с ценой значительно ниже рыночной.

"Палёная квартира" — квартира юридически нечистая или с проблемами.

"Паровоз" — сделка, в которой минимум три-четыре участника.

"Свободная квартира" — юридически и/или физически свободная квартира. 6. Риелторы сегодня могут работать без лицензии. Лицензировать риелторскую деятельность в наши дни не нужно, есть сертификация, которая носит добровольный характер. А вот с 1996 по 2002 год профессиональные маклеры не только должны были пройти лицензирование, но и застраховать свою ответственность перед третьими лицами.

Авторы Андрей Соколов