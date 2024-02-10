Китайский Новый год, День дипломатического работника, Ефрем-ветродуй: Праздники и приметы 10 февраля Сегодня, 10 февраля 2024 года, в России можно отметить очень разнообразные праздники. Есть повод и за новогодним столом посидеть, и преодолеть несколько километров на лыжах. А по народному календарю в этот день чествуют домового. 9 февраля, 21:01 10 февраля 2024 года отмечается китайский Новый год. Обложка © Shutterstock

Китайский Новый год

Если в России праздник смены календаря уже давно отметили и успели даже забыть, то у нашего соседа этот день только наступил — в 2024 году на 10 февраля приходится китайский Новый год. Несколько фактов о нём: это древний китайский праздник весны (Чуньцзе), отмечается более двух тысяч лет;

наступает на второе новолуние после зимнего солнцестояния;

обычно приходится на период между 12 января и 19 февраля;

в 2024 году (4722 год по китайскому календарю) выпадает на ночь с 10 на 11 февраля.

На самом деле это праздник не только китайский — в Азии его отмечали и отмечают также многие другие народы, которые издревле использовали лунный календарь. Китайским его стали называть из-за того, что яркое празднование лунного Нового года именно по традициям этой страны стало широко известно в мире.

Несмотря на то что в России наступление Года Дракона отметили ещё 1 января, на самом деле начинается он только теперь — по китайскому зодиаку, который также отсчитывается по лунному календарю. Зодиак этот, который называют ещё восточным, имеет двенадцатилетний цикл и состоит из такого же числа животных. Это Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Чуньцзе в Китае, как и Новый год в России, — это семейный праздник. Миллионы жителей Поднебесной в преддверии его отправляются на малую родину, чтобы встретить празднество среди родных. Сезон новогодних поездок даже получил своё название — "чуньюнь", и он считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

Традиции китайского Нового года и в другом схожи с западными. Например, перед ним принято провести уборку в доме, накрыть богатый стол. Также нужно украсить жилище — в КНР для этого используют красные фонари, бумажные узоры, особые картины, которые символизируют счастье и богатство. Новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и доуфу — соевого творога. По традиции в новогоднюю ночь люди не спят до утра. Празднование продолжается несколько дней, и первые пять из них посвящены встречам с близкими и родными. Завершит этот период только Праздник фонарей (Юаньсяоцзе) через две недели.

День дипломатического работника

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Фото © Shutterstock

10 февраля в России свой праздник отмечают те, кто отвечает за взаимодействие нашей страны с другими, за формирование образа РФ за рубежом. На эту дату приходится День дипломатического работника в РФ. Рассказываем о нём: это официальный российский профессиональный праздник;

установлен указом президента РФ 31 октября 2002 года;

отмечается ежегодно 10 февраля, по календарю не сдвигается;

приурочен к дате возникновения первого внешнеполитического ведомства России.

Дипломаты в России свой праздник отмечают 10 февраля, поскольку к этой дате 1549 года относится самое раннее упоминание Посольского приказа — прообраза современного Министерства иностранных дел РФ. Особая роль в его формировании принадлежит Ивану Грозному. Тогда Россия превращалась во влиятельную державу с активной международной политикой. Правда, до появления первых дипломатических представительств прошли десятки лет: в 1634 году такое появилось в Швеции, а в 1673 году — в Польше. В 1718–1720 годах Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, а в сентябре 1802 года Манифестом императора Александра I было образовано Министерство иностранных дел. Тогда главой МИД являлось второе после императора лицо в государственном управлении.

Сейчас у Министерства иностранных дел тоже особый статус — оно имеет "президентскую принадлежность". Именно глава государства определяет основные направления и осуществляет руководство внешней политикой страны. Пост министра иностранных дел в России с 2004 года занимает Сергей Лавров. У нашей страны дипломатические отношения со 191 государством. В центральном аппарате МИД России и его загранучреждениях трудятся около 12 тысяч сотрудников, и примерно третья часть из них — профессиональные дипломаты. Все они сегодня отмечают свой профессиональный праздник, получают поздравления.

День зимних видов спорта

10 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

10 февраля в России отмечается праздник любителей активного отдыха — День зимних видов спорта: это неофициальный российский праздник, посвящённый здоровому образу жизни;

учреждён по инициативе Олимпийского комитета России;

ежегодно отмечается 7 февраля, по календарю не смещается;

приурочен к годовщине открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году;

в этот день по всей стране проходят масштабные спортивные мероприятия.

В 2014 году в Сочи состоялись XXII Зимние Олимпийские игры. Они стали одними из самых успешных за всю историю проведения, а сборная России стала на них первой в общекомандном медальном зачёте.

В память о тех события теперь каждый год в нашей стране 7 февраля проводится День зимних видов спорта. Его цель — пропаганда здорового образа жизни среди всех слоёв населения, привлечение к занятиям физической культурой. В России на этот счёт есть конкретная задача — согласно указу президента РФ Владимира Путина, до 2030 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 70%. Сейчас, по данным ВЦИОМ, почти каждый второй занимается зимними видами спорта (46%). Наибольшей популярностью в России пользуются лыжи и сноуборд (24%), затем идёт катание на коньках (18%).

Уже традиционно День зимних видов спорта становится общенациональным праздником. Во всех регионах проводятся соревнования и массовые заезды. В этом году главное такое мероприятие — "Лыжня России – 2024", для участия в которой десятки тысяч человек встанут на лыжи. А так как в этом году исполняется 10 лет со дня проведения XXII Зимних Олимпийских игр, главной площадкой празднования станет Сочи. Там запланирован ряд мероприятий с участием известных спортсменов и руководителей российского спорта.

День памяти Александра Сергеевича Пушкина

10 февраля отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

10 февраля — это также одна из печальных дат в истории России. На неё приходится День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Несколько фактов о ней: это неофициальная российская памятная дата;

каждый год отмечается 10 февраля;

в этот день в 1837 году не стало выдающегося поэта;

посвящённые его творчеству мероприятия проводятся по всей стране.

10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге скончался Александр Сергеевич Пушкин. Это был великий поэт и писатель, который в наше время считается основоположником современного русского литературного языка. Его сердце перестало биться в 2 часа 45 минут пополудни из-за смертельного ранения после дуэли с Дантесом. Это одна из самых скорбных дат в истории русской и мировой культуры.

Творчеству поэта в этот день в России посвящены литературные вечера, спектакли, выставки, театральные фестивали, научные конференции. Уже по традиции в школах организуются внеклассные мероприятия и уроки.

Основные мероприятия в этот день проходят в Санкт-Петербурге. Там в этот день Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина открыт для бесплатного посещения. Также можно будет принять участие в пешеходной экскурсии "Последний путь А.С. Пушкина". А в Псковской области, например, откроют посвящённую поэту выставку в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское".

Нужно отметить, что это не единственная дата, посвящённая Александру Сергеевичу. 6 июня каждый год также отмечается учреждённый ООН День русского языка. Он проводится в дату рождения великого русского поэта. В России этот праздник отмечается на государственном уровне.

День памяти преподобного Ефрема Сирина

10 февраля Русская православная церковь чтит память Ефрема Сирина — богослова, одного из Учителей Церкви, жившего в IV веке. Родился он в Месопотамии в семье праведных христиан. Уже в юные годы ушёл иноком в пустыню. Там у него проявился дар говорить и писать назидательные речи, способные воздействовать на каждого, читавшего и слушавшего их. За свою праведную жизнь он спас тем самым немало душ и отошёл к Господу в глубокой старости, оставив большое наследие. Он считается одним из важнейших представителей сирийской поэзии, автором многочисленных христианских гимнов.

Приметы 10 февраля

Ефрем-ветродуй

На Руси эту дату называли Ефремов день или Ефрем-ветродуй. В народе считали, что по потокам воздуха можно узнать, каким будет лето. Святой считался защитником сверчков и ассоциировался с домовым, именины которого было принято отмечать в этот день, ему подкладывали подарки или угощения. Уборка в Ефремов день была под запретом из-за страха разозлить духа дома. А ещё в эту дату не стоит ссориться и разбрасывать вещи — домовой может наказать. Также считалось, что на Ефрема нельзя убивать насекомых и обижать кошек.

Погодные приметы 10 февраля

Сильный ветер — к сырому лету.

Лес будто потемнел — к оттепели.

Колокольный звон слышно издалека — к снегопаду.

Именины 10 февраля

10 февраля именины может отмечать российская актриса Ольга Кузьмина. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сегодня, 10 февраля, именины могут отмечать: Владимир

Георгий

Ефрем

Ольга

Фёдор.

Авторы Вадим Андреев