Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 04:54

В Минздраве рассказали, что будут делать в случае дефицита импортных лекарств

Мурашко: При проблеме с зарубежными лекарствами их заменят на российские аналоги

Российские власти в интересах населения могут принять решение о запуске собственного производства аналога какого-либо зарубежного препарата. Как заявил в интервью РИА "Новости" глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у России большая компетенция в сфере фармацевтики.

По словам министра, такое может произойти в случае, когда российская сторона не нарушает международное законодательство, но при этом зарубежные компании поступают иным образом. В этой ситуации кабмин, по словам Мурашко, принимает решение о производстве лекарства в интересах населения.

На сегодняшний день, как подчеркнул министр, у России большие компетенции в фармацевтике: согласно мировым оценкам, наша страна находится в группе лидеров. Остальные государства это понимают и осознают, что нецелесообразно оставлять рынок.

В Минздраве РФ заверили в наличии лекарств от китайской "пневмонии наоборот"
В Минздраве РФ заверили в наличии лекарств от китайской "пневмонии наоборот"

Ранее Лайф писал, что благодаря росту экономики российская фармацевтическая отрасль успешно наращивает производство и продажу своей продукции. Сообщалось, что в минувшем 2022 году этому сектору помогло его исключение из санкционного списка, так как доля импортных лекарств достигает 50%.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Михаил Мурашко
  • Политика России
  • Здоровье
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров