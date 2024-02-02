В Минздраве рассказали, что будут делать в случае дефицита импортных лекарств

Российские власти в интересах населения могут принять решение о запуске собственного производства аналога какого-либо зарубежного препарата. Как заявил в интервью РИА "Новости" глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у России большая компетенция в сфере фармацевтики.

По словам министра, такое может произойти в случае, когда российская сторона не нарушает международное законодательство, но при этом зарубежные компании поступают иным образом. В этой ситуации кабмин, по словам Мурашко, принимает решение о производстве лекарства в интересах населения.

На сегодняшний день, как подчеркнул министр, у России большие компетенции в фармацевтике: согласно мировым оценкам, наша страна находится в группе лидеров. Остальные государства это понимают и осознают, что нецелесообразно оставлять рынок.