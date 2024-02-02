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2 февраля, 05:50

"Невмоготу жить": Сальдо раскрыл горькие причины вымирания находящегося под контролем ВСУ Херсона

Сальдо: Население Херсона уменьшается из-за невыносимых условий жизни

Находящийся под контролем ВСУ Херсон вымирает из-за невыносимых условий жизни. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо.

"Людей там всё меньше и меньше остаётся. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск", — сказал глава региона в беседе с РИА "Новости".

По словам Сальдо, в городе осталось в основном старшее поколение, которому тяжело "сняться с места" из-за нежелания покидать свои дома. Однако херсонцы всё равно надеются на лучшее, всё правобережье ожидает освобождения, так как местное население уже увидело, "как Россия относится к развитию, к людям вообще, с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни", в отличие от разжигателей конфликта.

ВСУ ударили по машинам волонтёров под Херсоном
ВСУ ударили по машинам волонтёров под Херсоном

Ранее в находящемся под контролем ВСУ Херсоне снесли бюст Владимира Маяковского. К слову, именно там появилась первая футуристическая поэтическая группировка "Гилея", в которой и состоял великий поэт.

Обложка ©

Shutterstock / Marykor

Матвей Константинов
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