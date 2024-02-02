Находящийся под контролем ВСУ Херсон вымирает из-за невыносимых условий жизни. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо.

"Людей там всё меньше и меньше остаётся. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск", — сказал глава региона в беседе с РИА "Новости".

По словам Сальдо, в городе осталось в основном старшее поколение, которому тяжело "сняться с места" из-за нежелания покидать свои дома. Однако херсонцы всё равно надеются на лучшее, всё правобережье ожидает освобождения, так как местное население уже увидело, "как Россия относится к развитию, к людям вообще, с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни", в отличие от разжигателей конфликта.