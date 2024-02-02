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2 февраля, 06:11

При аварии на ТЭЦ в Бишкеке пострадало пять человек

В Бишкеке возросло до пяти количество пострадавших при аварии на местной ТЭЦ. Два человека находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии из-за ожогов различной степени. Ещё два человека отправлены на амбулаторное лечение, один пострадавший — в ожоговый центр, он находится в состоянии средней тяжести. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

По информации главы МЧС Киргизии Бообека Ажикеева, в настоящее время специалисты занимаются восстановлением теплоснабжения Бишкека. На полное устранение последствий аварии уйдёт порядка 5–7 дней. Сотрудники мэрии рассказали, что в городе готовы оперативно развернуть пункты обогрева для местных жителей, если это потребуется. По словам вице-мэра Жыргалбека Шамыралиева, без тепла в Бишкеке остаются около 60 тысяч квартир.

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Ранее Лайф писал, что авария на ТЭЦ произошла сегодня, 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. В Минэнергетики отметили, что на станции вышло из строя оборудование. Все силы персонала привлечены к устранению последствий аварии. Электроэнергия подаётся жителям бесперебойно, тогда как подача горячей воды и тепла веменно приостановлены.

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Freepik / DC Studio

Ян Поланин
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