При аварии на ТЭЦ в Бишкеке пострадало пять человек

В Бишкеке возросло до пяти количество пострадавших при аварии на местной ТЭЦ. Два человека находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии из-за ожогов различной степени. Ещё два человека отправлены на амбулаторное лечение, один пострадавший — в ожоговый центр, он находится в состоянии средней тяжести. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

По информации главы МЧС Киргизии Бообека Ажикеева, в настоящее время специалисты занимаются восстановлением теплоснабжения Бишкека. На полное устранение последствий аварии уйдёт порядка 5–7 дней. Сотрудники мэрии рассказали, что в городе готовы оперативно развернуть пункты обогрева для местных жителей, если это потребуется. По словам вице-мэра Жыргалбека Шамыралиева, без тепла в Бишкеке остаются около 60 тысяч квартир.