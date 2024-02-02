Пьяный житель Красноярского края умер, влетев на снегоходе в окно больницы
Снегоход, на котором житель Красноярского края влетел в больницу. Обложка © VK / "Сибирь 24 Таймыр"
На севере Красноярского края пьяный мужчина решил покататься на снегоходе и на полной скорости врезался в больницу. По данным SHOT, трагедия произошла в посёлке Носок Долгано-Ненецкого района: 22-летний парень сел на свой снегоход "Ямаха" и рванул в сторону медучреждения.
Пьяный житель Красноярского края умер, влетев на снегоходе в больницу. Видео © VK / "Сибирь 24 Таймыр"
По неизвестным причинам он не затормозил и влетел прямо в окно больницы. От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится проверка.
Окно, через которое житель Красноярского края на снегоходе влетел в больницу. Фото © VK / "Сибирь 24 Таймыр"
Ранее в Красноярском крае двое мужчин погибли, провалившись на снегоходе под лёд реки Мендель. Их тела ищут, проводится проверка.