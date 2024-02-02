Пьяный житель Красноярского края умер, влетев на снегоходе в окно больницы

На севере Красноярского края пьяный мужчина решил покататься на снегоходе и на полной скорости врезался в больницу. По данным SHOT, трагедия произошла в посёлке Носок Долгано-Ненецкого района: 22-летний парень сел на свой снегоход "Ямаха" и рванул в сторону медучреждения.

Пьяный житель Красноярского края умер, влетев на снегоходе в больницу. Видео © VK / "Сибирь 24 Таймыр"

По неизвестным причинам он не затормозил и влетел прямо в окно больницы. От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится проверка.

Окно, через которое житель Красноярского края на снегоходе влетел в больницу. Фото © VK / "Сибирь 24 Таймыр"