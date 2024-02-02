Родной город Зеленского остался без света и воды из-за повреждения подстанции
"Укрэнерго": Кривой Рог остался без воды из-за повреждения подстанции
Кривой Рог остался без света и водоснабжения из-за повреждения подстанции, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям начнут аварийно-восстановительные работы после осмотра оборудования.
"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", — говорится в сообщении.
Ранее без света остался другой город Незалежной — Павлоград. В населённом пункте проживает чуть более 100 тысяч человек. Причины аварии не уточняются.
Getty Images / Chris McGrath