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2 февраля, 07:23

Родной город Зеленского остался без света и воды из-за повреждения подстанции

"Укрэнерго": Кривой Рог остался без воды из-за повреждения подстанции

Кривой Рог остался без света и водоснабжения из-за повреждения подстанции, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям начнут аварийно-восстановительные работы после осмотра оборудования.

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", — говорится в сообщении.

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Ранее без света остался другой город Незалежной — Павлоград. В населённом пункте проживает чуть более 100 тысяч человек. Причины аварии не уточняются.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Матвей Константинов
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