Родной город Зеленского остался без света и воды из-за повреждения подстанции

Кривой Рог остался без света и водоснабжения из-за повреждения подстанции, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям начнут аварийно-восстановительные работы после осмотра оборудования.

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", — говорится в сообщении.