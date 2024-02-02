Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 07:55

"Заложены разные картины мира": Мишустин назвал главное отличие российского ИИ от западного

Мишустин: В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира

В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024.

"Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в мозгах российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо", указал премьер.

Мишустин дополнил, что при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли, например в науку, медицину и промышленность, важно использовать модели, которые отвечают национальным интересам страны. Вместе с этим премьер-министр подчеркнул, что мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных.

Нейро-Жириновский дал прогноз на 2024 год, призвав "надевать штаны и действовать"
Нейро-Жириновский дал прогноз на 2024 год, призвав "надевать штаны и действовать"

А ранее Лайф писал, что Минцифры планирует в этом году начать внедрение на портале "Госуслуги" технологии ChatGPT для консультации пользователей. В настоящее время на сайте есть цифровой помощник робот Макс — на его счету уже более 450 миллионов обработанных запросов.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров