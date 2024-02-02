"Заложены разные картины мира": Мишустин назвал главное отличие российского ИИ от западного

В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024.

"Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в мозгах российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо", — указал премьер.

Мишустин дополнил, что при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли, например в науку, медицину и промышленность, важно использовать модели, которые отвечают национальным интересам страны. Вместе с этим премьер-министр подчеркнул, что мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных.