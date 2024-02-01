Минцифры объявило о планах внедрить на "Госуслугах" ChatGPT для консультации граждан

Минцифры России планирует в 2024 году начать внедрение на портале "Госуслуги" технологии ChatGPT для консультации пользователей. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления", — сказал он, выступая на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества (проходит в рамках Digital Almaty 2024).

Как уточнил Шадаев, внедрение ChatGPT запланировано на 2024 год, а сейчас на "Госуслугах" есть цифровой помощник робот "Макс" — на его счету уже более 450 миллионов обработанных запросов. После того как "Макс" получит генеративный ИИ, он сможет генерировать ответ из базы знаний портала под конкретный вопрос, ориентируясь на "сформулированную жизненную ситуацию".