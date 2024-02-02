Ветераны-севастопольцы получат материальную помощь от Москвы к годовщине Победы
Собянин: Ветераны ВОВ из Севастополя получат по шесть тысяч рублей к 9 Мая
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающие в Севастополе, получают единовременную материальную помощь от Москвы ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Сергей Собянин, сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
"По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от Правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке", — указано в сообщении.
Денежные средства получат более 1,7 тысячи жителей Севастополя. Кроме того, в скором времени планируется принять решение об аналогичных выплатах ко Дню Победы ветеранам войны и труженикам тыла из Москвы.
А ранее Лайф писал, что в России увеличится размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. У инвалидов войны выплата составит 7605 рублей.
ТАСС / Сергей Мальгавко