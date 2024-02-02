Ветераны-севастопольцы получат материальную помощь от Москвы к годовщине Победы

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающие в Севастополе, получают единовременную материальную помощь от Москвы ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Сергей Собянин, сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

"По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от Правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке", — указано в сообщении.

Денежные средства получат более 1,7 тысячи жителей Севастополя. Кроме того, в скором времени планируется принять решение об аналогичных выплатах ко Дню Победы ветеранам войны и труженикам тыла из Москвы.