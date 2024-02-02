"Подойдёт холодный фронт": Москвичам пообещали "температурные пляски" в выходные

Жителей Москвы в выходные ждут резкие перепады температуры. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. По словам специалиста, в субботу прогнозируется сильная гололедица, а столбики термометров опустятся до отрицательных показателей.

"В конце недели москвичей ожидают новые температурные пляски. В пятницу к столице подойдёт холодный фронт, благодаря чему к вечеру температура понизится до минус трёх-четырёх градусов. В субботу, 3 февраля, прогнозируется сильная гололедица. Столбики термометров опустятся до минус пяти-семи градусов", — рассказал Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Метеоролог дополнил, что вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега. К утру 4 февраля ситуация изменится: температура воздуха вновь повысится до плюсовых значений. Шувалов пояснил, что в начале следующей недели снова ожидается похолодание. В понедельник, 5 февраля, на дорогах образуется гололедица.