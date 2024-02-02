В Нижнем Новгороде установили рекорд России к 120-летию со дня рождения Чкалова
В Нижнем Новгороде установили рекорд России в честь 120-летия со дня рождения лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Нижегородцы установили рекорд России в честь 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова. Видео © T.me / Глеб Никитин
"(Нижегородцы. — Прим. Лайфа) организовали самый массовый флешмоб-инсталляцию в виде маршрута авиаперелёта. Знаменитого беспосадочного перелёта Чкалова Москва — Северный полюс — Ванкувер, США", — написал Никитин в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, участие в рекордном флешмобе приняли порядка тысячи местных жителей. Сама инсталляция была организована на ступенях Чкаловской лестницы, которая является одной из самых протяжённых в России.
Валерий Чкалов командовал экипажем самолёта, который 18–20 июня 1937 года совершил на самолёте АНТ-25 (РД, "Рекорд дальности") первый беспосадочный полёт через Северный полюс из Москвы в США — в Ванкувер, штат Вашингтон. 2 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения знаменитого авиатора. Чкалов погиб 15 декабря 1938 года в возрасте 34 лет. Лётчик разбился при проведении первого испытательного полёта на новом истребителе И-180 на Центральном аэродроме.
Ранее Лайф писал, что семья Чкалова отреклась от своей родственницы, призвавшей сбросить атомную бомбу на Москву. Потомок лётчика предположил, что громкие заявления Дарьи Богдановой сделаны исключительно для хайпа в преддверии дня рождения Чкалова.
T.me / Глеб Никитин