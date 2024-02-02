В Нижнем Новгороде установили рекорд России к 120-летию со дня рождения Чкалова

В Нижнем Новгороде установили рекорд России в честь 120-летия со дня рождения лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Нижегородцы установили рекорд России в честь 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова. Видео © T.me / Глеб Никитин

"(Нижегородцы. — Прим. Лайфа) организовали самый массовый флешмоб-инсталляцию в виде маршрута авиаперелёта. Знаменитого беспосадочного перелёта Чкалова Москва — Северный полюс — Ванкувер, США", — написал Никитин в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, участие в рекордном флешмобе приняли порядка тысячи местных жителей. Сама инсталляция была организована на ступенях Чкаловской лестницы, которая является одной из самых протяжённых в России.

Валерий Чкалов командовал экипажем самолёта, который 18–20 июня 1937 года совершил на самолёте АНТ-25 (РД, "Рекорд дальности") первый беспосадочный полёт через Северный полюс из Москвы в США — в Ванкувер, штат Вашингтон. 2 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения знаменитого авиатора. Чкалов погиб 15 декабря 1938 года в возрасте 34 лет. Лётчик разбился при проведении первого испытательного полёта на новом истребителе И-180 на Центральном аэродроме.