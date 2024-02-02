"Причина — в низкой самооценке": Лабковский неожиданно объяснил привычку убираться по выходным
Лабковский объяснил низкой самооценкой следование привычке убираться по выходным
Большинство людей не любят проводить генеральную уборку по выходным, однако всё равно делают это. По словам психолога Михаила Лабковского, причина следования ненавистной привычке кроется в низкой самооценке, люди просто следуют забитым с детства установкам: отдыхать, например, смотря сериал, — плохо, а отдраить квартиру, постирать вещи и наготовить на неделю — хорошо.
"Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется", — написал он в телеграм-канале.
Однако не стоит бросаться в крайности и "плавать в грязи", добавил Лабковский. Так, сегодня существует множество альтернатив личному выполнению домашних хлопот. Например, указывает психолог, еду можно купить или заказать.
Ранее другой психолог назвал признаки интернет-зависимости. К примеру, о необходимости притормозить с сёрфингом в Сети говорит постоянный "поиск телефона" или раздражительность без любимого гаджета.