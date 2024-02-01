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Грустный праздник: Психолог объяснил, почему до и после дня рождения так скверно на душе

Психолог Самбурский: Взрослым грустно в день рождения из-за обманутых ожиданий

1 февраля, 11:02
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

День рождения — это особенная дата в жизни каждого человека, и она может вызывать разные чувства и реакции. Некоторые люди радуются дню рождения, считают его поводом подвести итоги, поставить новые цели и, конечно же, отлично провести время в кругу друзей, разбирая подарки. Однако с возрастом всё больше людей испытывают грусть и тревогу в день рождения. Этот день начинает восприниматься как напоминание о старении, день, когда снова обдумываешь неудачи, вспоминаешь нереализованные желания и особенно остро ощущается одиночество. Почему день рождения — грустный праздник, Лайфу объяснил клинический психолог Станислав Самбурский.

Почему вам грустно в день рождения?

1. День рождения — маркер времени, который заставляет задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Сравнение себя с другими, особенно в среднем возрасте, когда карьера должна быть на пике, но не всегда кажется успешной, зачастую не радует людей. Чужая лужайка всегда зеленее. Оценка других достижений и неудач приводит к переоценке ценностей и приоритетов. Если человек недоволен своей жизнью, не видит, ради чего живёт, или сталкивается с возрастным кризисом, то день рождения зачастую усиливает негативные эмоции. Отсюда чувство беспомощности, безысходности или безнадёжности и мысли "я никому не нужен, я ничего не добился", отмечает Самбурский.

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2. Страх старения. Биологический возраст неизбежно увеличивается с каждым годом: появляются гусиные лапки в уголках глаз, кожа становится менее эластичной и утром после вечеринки вместо кофе и прогулки хочется минералки и чтобы все отстали.

Страх старения связан с ухудшением физического и психического здоровья, потерей привлекательности, снижением социального статуса и, возможно, утратой близких. Осознание "теперь взрослый — это я" зачастую может огорошить человека. Страх старения приводит к отрицанию, компенсации или агрессии, которые мешают человеку адаптироваться к изменениям и принять свой возраст как естественный процесс.

Станислав Самбурский

Клинический психолог Клиники доктора Аникиной, автор дзен-канала "Экологичный психолог"

Страх старения связан с ухудшением физического и психического здоровья, потерей привлекательности, снижением социального статуса и, возможно, утратой близких. Осознание "теперь взрослый — это я" зачастую может огорошить человека. Страх старения приводит к отрицанию, компенсации или агрессии, которые мешают человеку адаптироваться к изменениям и принять свой возраст как естественный процесс.
Страх старения связан с ухудшением физического и психического здоровья, потерей привлекательности, снижением социального статуса и, возможно, утратой близких. Осознание "теперь взрослый — это я" зачастую может огорошить человека. Страх старения приводит к отрицанию, компенсации или агрессии, которые мешают человеку адаптироваться к изменениям и принять свой возраст как естественный процесс.

3. Обманутые ожидания. В детстве праздник — это торт, подарки, друзья. Взрослым собраться всё сложнее и сложнее, у всех дети, дела, проекты и "Не смогу сегодня, извини. Поздравляю, обнимаю!". Да и подарки, которые раньше были такими желанными и удивительными, теперь стали банальными и ненужными. Люди по-прежнему хотят, чтобы день рождения был волшебным и радостным, как в детстве, но часто разочаровываются, когда видят, что праздник не соответствует ожиданиям. Возникает чувство, что тебя обманули, забыли и ты не важен для друзей. Люди, став взрослыми, не всегда сразу осознают, что сами ответственны за создание праздника. Сложно сразу переключиться и относиться к своему дню рождения не как к обязательному волшебству, которое произойдёт само по себе, а как к возможности собрать тех, кто вам дорог.

"Чтобы справиться с трудностями, связанными с днём рождения, необходимо осознать свои чувства, понять их причины и мотивы и выбрать свой способ его отметить. Или не отмечать вовсе, если так хочется. Главное — не давать дню рождения власти над вами, а использовать его как повод провести ещё один прекрасный день, и даже лучше, чем обычно", — советует психолог Клиники доктора Аникиной.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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