Загадочный мужчина оставил набитую оружием сумку в московской элитной гостинице

В центре Москвы в пятизвёздочной гостинице обнаружили сумку, набитую оружием. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, накануне днём сотрудники гостиницы "Сафмар аврора люкс" нашли подозрительную чёрную кожаную сумку, которая висела в холле гостиницы на спинке стула. Работники вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые открыли сумку и увидели там пистолет Grand Power и около двух десятков патронов.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и заметили, что сумку оставил неизвестный мужчина, который зашёл в гостиницу с улицы. Пистолет и патроны отправили на экспертизу. Правоохранители ищут неизвестного.