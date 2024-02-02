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2 февраля, 09:20

Загадочный мужчина оставил набитую оружием сумку в московской элитной гостинице

SHOT: В Москве в пятизвёздочной гостинице нашли сумку с пистолетом и патронами

В центре Москвы в пятизвёздочной гостинице обнаружили сумку, набитую оружием. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, накануне днём сотрудники гостиницы "Сафмар аврора люкс" нашли подозрительную чёрную кожаную сумку, которая висела в холле гостиницы на спинке стула. Работники вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые открыли сумку и увидели там пистолет Grand Power и около двух десятков патронов.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и заметили, что сумку оставил неизвестный мужчина, который зашёл в гостиницу с улицы. Пистолет и патроны отправили на экспертизу. Правоохранители ищут неизвестного.

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Ранее Лайф писал, что в колонке от музыкального центра, который принесли в комиссионку в Москве, нашли пистолет. Сотрудники магазина сразу же после этого позвонили в экстренные службы.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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