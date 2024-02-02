Боевик "Азова"* проведёт остаток жизни в тюрьме за приказ убить четырёх мариупольцев

Боевика "Азова"* Рената Алиева, который застрелил жителя Мариуполя и приказал убить ещё четверых, приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета в пятницу, 2 февраля.

Боевик "Азова"* Ренат Алиев, получивший пожизненное за приказ убить четырёх мариупольцев. Видео © Telegram / Следком

"Старший солдат, наводчик-оператор БТР-4 отдельного отряда специального назначения "Азов"* Ренат Алиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Жестокое обращение с гражданским населением", "Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти", — отметили в ведомстве.

В марте 2022 года Алиев вместе с сослуживцами охранял территорию в Мариуполе и находился на боевой позиции в одной из многоэтажек. В какой-то момент он заметил мужчину и женщину и приказал подчинённому Олегу Лукьяненко убить их. В итоге мирные жители были расстреляны из снайперской винтовки.

Через несколько дней Алиев убил мужчину выстрелом из автомата в голову. А в конце марта того же года приказал сослуживцам Руслану Колодяжному и Анатолию Стронько уничтожить из автомата Калашникова двух других невооружённых жителей, проходивших мимо боевой позиции. При этом Алиев не признал вину.

"Ранее Лукьяненко осуждён к пожизненному лишению свободы, а Колодяжный и Стронько — к длительным срокам лишения свободы", — заключили в СК.

Ранее Лайф писал, что в ДНР пулемётчику "Азова"* Сергею Михайленко дали пожизненное за расстрел авто с надписью "Дети". В результате двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик скончались на месте.