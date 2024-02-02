Шойгу: ВС РФ в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВПК Украины
Вооружённые силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В январе российские Вооружённые силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины", — заявил глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По словам Шойгу, были поражены арсеналы, базы горючего, предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, военные аэродромы, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.
Также Шойгу заявил, что Российская армия сохраняет инициативу по всей линии фронта. Войска продвигаются вперёд, расширяя зону контроля и улучшая своё положение по переднему краю.
Vk / Минобороны России