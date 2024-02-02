Шойгу: ВС РФ в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВПК Украины

Вооружённые силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В январе российские Вооружённые силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины", — заявил глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам Шойгу, были поражены арсеналы, базы горючего, предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, военные аэродромы, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.