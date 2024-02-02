Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 09:55

Шойгу: ВС РФ в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВПК Украины

Вооружённые силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В январе российские Вооружённые силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины", — заявил глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам Шойгу, были поражены арсеналы, базы горючего, предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, военные аэродромы, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Армия России уничтожила более 60 наёмников высокоточным ударом по логову легиона в Харькове
Армия России уничтожила более 60 наёмников высокоточным ударом по логову легиона в Харькове

Также Шойгу заявил, что Российская армия сохраняет инициативу по всей линии фронта. Войска продвигаются вперёд, расширяя зону контроля и улучшая своё положение по переднему краю.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров