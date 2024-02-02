Несколько человек погибли при падении самолёта на трейлерный парк в США
Легкомоторный самолёт Beechcraft Bonanza V35 упал на трейлерный парк в американском Клирвотере, штат Флорида. Как пишет NBC News со ссылкой на официальных лиц, несколько человек погибли, однако их точное число неизвестно. По словам начальника местной полиции Эрика Ганди, речь идёт в том числе о жителях попавшего в эпицентр авиакатастрофы дома.
Место падения легкомоторного самолёта в США. Видео © X / S p r i n t e r / CyclistAnons
"У нас есть несколько погибших, как в самолёте, так и в передвижном доме", — сказал он.
Всего пострадало три передвижных дома. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), причиной крушения самолёта является отказ двигателя.
Ранее как минимум пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии. Ещё двое, в том числе ребёнок, пропали без вести. Власти сообщили, что воздушное судно не получало разрешения на выполнение полёта.
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