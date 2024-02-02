Несколько человек погибли при падении самолёта на трейлерный парк в США

Легкомоторный самолёт Beechcraft Bonanza V35 упал на трейлерный парк в американском Клирвотере, штат Флорида. Как пишет NBC News со ссылкой на официальных лиц, несколько человек погибли, однако их точное число неизвестно. По словам начальника местной полиции Эрика Ганди, речь идёт в том числе о жителях попавшего в эпицентр авиакатастрофы дома.

"У нас есть несколько погибших, как в самолёте, так и в передвижном доме", — сказал он.

Всего пострадало три передвижных дома. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), причиной крушения самолёта является отказ двигателя.