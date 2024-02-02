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2 февраля, 11:23

Депутат Хинштейн вступился за девушку, арестованную из-за радужных серёжек

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн счёл странным арест девушки в Нижнем Новгороде за радужные серёжки. Депутат выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит это решение.

"Действительно, очень странное (если не сказать больше) судебное решение: пять суток ареста за серёжки с традиционной семицветной радугой. Какое отношение это имеет к ЛГБТ* — непонятно. Надеюсь, суд следующей инстанции отменит это решение", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В Госдуме не поверили, что россиянку арестовали только из-за радужных серёжек
В Госдуме не поверили, что россиянку арестовали только из-за радужных серёжек

Напомним, в Нижнем Новгороде суд арестовал девушку из-за серёжек в цветах радуги на пять суток. Как рассказал её адвокат, ей вменялась статья о публичном демонстрировании символики экстремистской организации. При этом защитник утверждает, что суд так и не определил точно, какой именно запрещённый символ демонстрировала его подзащитная.

* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
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