Депутат Хинштейн вступился за девушку, арестованную из-за радужных серёжек

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн счёл странным арест девушки в Нижнем Новгороде за радужные серёжки. Депутат выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит это решение.

"Действительно, очень странное (если не сказать больше) судебное решение: пять суток ареста за серёжки с традиционной семицветной радугой. Какое отношение это имеет к ЛГБТ* — непонятно. Надеюсь, суд следующей инстанции отменит это решение", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Напомним, в Нижнем Новгороде суд арестовал девушку из-за серёжек в цветах радуги на пять суток. Как рассказал её адвокат, ей вменялась статья о публичном демонстрировании символики экстремистской организации. При этом защитник утверждает, что суд так и не определил точно, какой именно запрещённый символ демонстрировала его подзащитная.