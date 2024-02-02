Астролог назвала мощные камни-обереги для защиты от сглаза и привлечения любви

Камни могут обладать различными свойствами. Некоторые из них используются в качестве мощных оберегов, а другие позволяют привлечь внимание и любовь. Об этом сообщила астролог и шаман Кажетта Ахметжанова.

"(Агат. — Прим. Лайфа) Один из самых сильных амулетов, защищающих от сглаза и колдовства. Чтобы камень служил верой и правдой много лет, его нужно вовремя очищать от дурной энергетики и почаще благодарить за помощь", — рассказала эксперт в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

По её словам, бирюза подходит для охраны биополя абсолютно каждому человеку, тогда как оникс выполняет функции мощного оберега для людей с чистыми и добрыми намерениями. Для привлечения любви и внимания хорошо подходят рубин, аквамарин и малахит. Последний также усиливает привлекательность и раскрывает страстность.

Привлечь удачу и успех в делах поможет камень аметист. Как отметила астролог, он способен раскрыть творческий потенциал, "активирует скрытые ресурсы, привлекает финансовые потоки, усиливает интуицию". Ахметжанова добавила, что тигровый глаз обернёт любую ситуацию в вашу пользу, а авантюрин — повысит настроение и зарядит энергией.