Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

За минувшие сутки российские войска уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации были поражены живая сила и военная техника противника в 102 районах.