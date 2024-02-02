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2 февраля, 12:46

Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

За минувшие сутки российские войска уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации были поражены живая сила и военная техника противника в 102 районах.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц ВС России освободили три населённых пункта на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Группировки российских войск, как подчеркнул министр, продолжают методично снижать боевой потенциал противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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