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2 февраля, 14:48

"Три богатыря и пуп земли" стал самым кассовым мультфильмом в РФ, заработав один миллиард рублей

Кассовые сборы мультфильма "Три богатыря и пуп земли" превысили миллиард рублей

Кадр из мультфильма "Три богатыря и пуп земли". Обложка © "Кинопоиск"

Кадр из мультфильма "Три богатыря и пуп земли". Обложка © "Кинопоиск"

Мультфильм "Три богатыря и пуп земли" режиссёра Константина Феоктистова собрал в российском прокате уже свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Вольга".

"1 000 000 000 рублей кассовых сборов! Вот это настоящая силушка богатырская. Спасибо всем нашим дорогим зрителям, кто внёс вклад в этот результат. И не забывайте — прокат ещё продолжается!" — говорится в сообщении.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино мультфильм уже собрал 1 000 811 820 рублей. В прокат "Три богатыря и пуп земли", напомним, вышел 28 декабря. Это первый случай в истории российского кинопроката, когда миллиардного рубежа достигает отечественный анимационный фильм.

"В наступившем году исполняется 20 лет нашей богатырской франшизе. <...> За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница". Хотя мы всё равно немного не ожидали таких результатов, и наш прогноз был немного консервативнее", — приводит пресс-служба "Вольги" слова соучредителя "Мельницы", продюсера Сергея Сельянова.

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Ранее Лайф писал, что двумя главными российскими фильмами прошлого года стали "Чебурашка" и "Вызов". Первый собрал в прокате почти семь миллиардов рублей. Второй же, по словам гендиректора киносети "Синема парк", является фильмом, за который не стыдно.

Наталья Исакова
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