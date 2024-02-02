Пропавшая 9 лет назад российская школьница нашлась в лагере ИГИЛ*

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении россиянки, которая вступила в ряды ИГИЛ*. Как сообщает "Mash на Мойке", уроженка города Кириши считалась пропавшей без вести с 2015 года.

По информации телеграм-канала, пропавшая Мария Ершова спустя девять лет нашлась в лагере боевиков. Как оказалось, в 2015 году россиянка, будучи ещё подростком, смогла вылететь в Турцию, а оттуда въехать на территорию Сирии. Там она изменила свои данные и вступила в запрещённую в РФ террористическую организацию. Поначалу Мария помогала боевикам по бытовым вопросам, а позже прошла военную подготовку, где научилась стрелять из различных видов оружия.