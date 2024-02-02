Пропавшая 9 лет назад российская школьница нашлась в лагере ИГИЛ*
В Ленобласти возбудили дело в отношении россиянки, которая вступила в ИГИЛ*
Россиянка Мария Ершова, примкнувшая к террористам. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"
В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении россиянки, которая вступила в ряды ИГИЛ*. Как сообщает "Mash на Мойке", уроженка города Кириши считалась пропавшей без вести с 2015 года.
По информации телеграм-канала, пропавшая Мария Ершова спустя девять лет нашлась в лагере боевиков. Как оказалось, в 2015 году россиянка, будучи ещё подростком, смогла вылететь в Турцию, а оттуда въехать на территорию Сирии. Там она изменила свои данные и вступила в запрещённую в РФ террористическую организацию. Поначалу Мария помогала боевикам по бытовым вопросам, а позже прошла военную подготовку, где научилась стрелять из различных видов оружия.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, сейчас Ершова находится в лагере террористов в провинции Аль-Хол. По совокупности инкриминируемых россиянке преступлений ей грозит срок до 20 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве осудили гражданина Таджикистана по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке. Члену ИГИЛ* Меробу Хаитову, который в ходе теракта должен был открыть огонь по прохожим и зданиям органов местного самоуправления, назначили 12 лет строгого режима.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.