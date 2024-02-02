Царёв посмеялся над решением СБУ арестовать его активы, особенно — в Крыму
Переживший покушение украинский политик Олег Царёв посмеялся над решением СБУ арестовать его активы. Как написал бывший депутат Верховной рады в своём телеграм-канале, у него нет недвижимости в Днепропетровске, которую ему навязали украинские спецслужбы. А за участок в десять соток в Киеве, по признанию Царёва, у него душа не болит — украинский парламентарий ни разу на нём не был за четыре созыва.
"А вот над арестованным моим имуществом в Крыму посмеялся. Шутники", — сыронизировал политик.
Ранее украинские власти сообщили, что якобы арестованы земельный участок Царёва в Киевской области, квартира в Днепре (бывшем Днепропетровске), а также два имущественных комплекса в Крыму. Общая стоимость всей недвижимости составляет порядка 13 миллионов долларов.