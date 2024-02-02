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2 февраля, 15:46

Царёв посмеялся над решением СБУ арестовать его активы, особенно — в Крыму

Переживший покушение украинский политик Олег Царёв посмеялся над решением СБУ арестовать его активы. Как написал бывший депутат Верховной рады в своём телеграм-канале, у него нет недвижимости в Днепропетровске, которую ему навязали украинские спецслужбы. А за участок в десять соток в Киеве, по признанию Царёва, у него душа не болит — украинский парламентарий ни разу на нём не был за четыре созыва.

"А вот над арестованным моим имуществом в Крыму посмеялся. Шутники", — сыронизировал политик.

Царёв впервые после покушения вышел на связь и заявил, что преступники "за всё ответят"
Царёв впервые после покушения вышел на связь и заявил, что преступники "за всё ответят"

Ранее украинские власти сообщили, что якобы арестованы земельный участок Царёва в Киевской области, квартира в Днепре (бывшем Днепропетровске), а также два имущественных комплекса в Крыму. Общая стоимость всей недвижимости составляет порядка 13 миллионов долларов.

Обложка ©

vk.com/ oleg.tsarov

Марина Калегина
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