Ямальский грызун стал "лицом" авторитетного научного журнала

Лемминг из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который относится к отряду грызунов, попал на обложку международного научного журнала Global Сhange Biology. Об этом сообщает Ura.ru.

"В одном из самых авторитетных в мире научных журналов — Global Сhange Biology — опубликовали статью наших учёных Арктического научно-исследовательского стационара. Она рассказывает о сообществе мелких грызунов, обитающих на Ямале", — рассказали в региональном правительстве.

Там добавили, что за популяцией леммингов следили несколько поколений исследователей начиная с 1960-х годов. Уточняется, что научную статью опубликовали сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН). Специалисты описали итоги наблюдений за полёвками и леммингами на пространствах от лесотундры до арктической тундры на полуострове Ямал.