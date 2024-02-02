Ямальский грызун стал "лицом" авторитетного научного журнала
Лемминг из ЯНАО попал на обложку международного журнала Global Change Biology
Лемминг из ЯНАО на обложке журнала Global Change Biology. Обложка © Telegram / Global Сhange Biology
Лемминг из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который относится к отряду грызунов, попал на обложку международного научного журнала Global Сhange Biology. Об этом сообщает Ura.ru.
"В одном из самых авторитетных в мире научных журналов — Global Сhange Biology — опубликовали статью наших учёных Арктического научно-исследовательского стационара. Она рассказывает о сообществе мелких грызунов, обитающих на Ямале", — рассказали в региональном правительстве.
Там добавили, что за популяцией леммингов следили несколько поколений исследователей начиная с 1960-х годов. Уточняется, что научную статью опубликовали сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН). Специалисты описали итоги наблюдений за полёвками и леммингами на пространствах от лесотундры до арктической тундры на полуострове Ямал.
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