"Это пастила, да? Можно?": Путин попил чай в гостях у тульского медика
Путин приехал в гости к тульскому медику, угостился чаем и пастилой
Президент России Владимир Путин приехал в гости к одному из сотрудников Тульского областного клинического онкодиспансера, пообщался с ним и его семьёй за чашкой чая, а также угостился яблочной пастилой. Видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Момент приглашения Путина в гости и само чаепитие в доме тульского медика. Видео © Telegram / Зарубин
Компанию главе государства составили полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и глава Тульской области Алексей Дюмин. Путин поинтересовался у хозяйки, можно ли ему попробовать пастилу.
"Это пастила, да? Можно?" — спросил президент.
Дюмин заверил российского лидера, что этот десерт не содержит сахара, поэтому не повредит даже вечером. А ещё Путину порекомендовали попробовать популярные в Тульской области "Суворовские конфеты".
Life.ru напоминает, что 2 февраля Путин прибыл в Тулу, где провёл беседу с участниками форума "Всё для победы!", а также выступил на пленарном заседании мероприятия. Кроме того, глава государства посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с персоналом. Президент отметил современное оборудование, находящееся в медучреждении, а затем по видеосвязи открыл онкологические центры в других регионах и принял участие в совещании по профильной тематике.
Kremlin.ru