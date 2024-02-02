"Это пастила, да? Можно?": Путин попил чай в гостях у тульского медика

Президент России Владимир Путин приехал в гости к одному из сотрудников Тульского областного клинического онкодиспансера, пообщался с ним и его семьёй за чашкой чая, а также угостился яблочной пастилой. Видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Момент приглашения Путина в гости и само чаепитие в доме тульского медика. Видео © Telegram / Зарубин

Компанию главе государства составили полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и глава Тульской области Алексей Дюмин. Путин поинтересовался у хозяйки, можно ли ему попробовать пастилу.

"Это пастила, да? Можно?" — спросил президент.

Дюмин заверил российского лидера, что этот десерт не содержит сахара, поэтому не повредит даже вечером. А ещё Путину порекомендовали попробовать популярные в Тульской области "Суворовские конфеты".