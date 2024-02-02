В Москве хакера с Украины заочно арестовали за сбор данных об инфраструктуре РФ
В Москве заочно арестовали украинского хакера Романа Орленко по уголовному делу об использовании шпионских программ для сбора информации о российской инфраструктуре. Такое решение принял Мещанский суд столицы.
"Суд в столице отправил под арест ещё одного любителя вредоносных компьютерных программ. Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения Орленко Роману Олеговичу в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Там добавили, что началом срока содержания под стражей будет считаться передача хакера российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации или же с момента задержания на территории РФ.
Орленко скрылся от следствия за границей. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.
Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали математика по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. Свою вину мужчина признал, на время следствия он будет содержаться в СИЗО "Лефортово".
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