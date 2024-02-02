На Украине в суд направили дело о самой крупной взятке в истории страны

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины направили в суд дело о самой крупной взятке в истории страны. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"2 февраля НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга, обвиняемого в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Украины", — говорится в сообщении бюро.

По данным следствия, в августе 2015 года была совершена взятка в размере 5,5 миллиона долларов (примерно полмиллиарда рублей) за обеспечение возмещения НДС компаниям агрохолдинга. Кроме этого, в августе 2016 года установили факт неправомерной выгоды свыше 21 миллиона евро (более двух миллиардов рублей), также за возмещение НДС.

В НАБУ не назвали фамилию фигуранта, но отметили, что он находится в розыске. По данным украинского Forbes, речь идёт о владельце агрохолдинга "Укрлендфарминг" (ведущий производитель яиц в Украине) Олеге Бахматюке, который сейчас скрывается в Австрии. По данным СМИ, "куриный король", как называют Бахматюка, в течение 2015-2016 годов давал взятки главе Государственной фискальной службы Незалежной Роману Насирову — осенью 2022 года его арестовали.